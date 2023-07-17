Этот цвет волос мигом состарит: ни за что не соглашайтесь на такое окрашивание

С годами кожа становится не такой гладкой. Былая свежесть исчезает. Зато появляются мелкие морщинки, купероз, пигментация и мешки под глазами.

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Со всеми этими несовершенствами нужно идти к косметологу. Однако мастер по окрашиванию волос тоже способен повлиять на ситуацию.

Парикмахер-колорист Каролина Акульшина утверждает, что цвет локонов может как омолодить, так и накинуть с десяток лет.

Например, графитовый и черный цвет моментально добавляет возраст. Поэтому всем, кто отметил свой 35-й день рождения, эксперт рекомендует остерегаться этих оттенков.

Источник: gorodovoy.ru