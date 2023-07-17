Смешайте шампунь с этим препаратом: рост волос ускорится в разы — вымахает коса за пару месяцев

Мечтаете отрастить длинные волосы за пару месяцев? Тогда этот рецепт для вас.

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Если вы натуральная блондинка или окрашиваете локоны в светлый цвет, то вам потребуется только шампунь и касторовое масло. Смешайте эти ингредиенты в соотношении 2 к 1 и используйте получившийся состав для мытья головы.

А если природа наградила вас темной шевелюрой, то добавьте сюда же молотый кофе. Этот компонент необходимо взять в том же количестве, что и аптечный препарат.

Пользуйтесь этим средством вместо обычного шампуня. Уже через месяц ваши волосы станут заметно длиннее. А через пару месяцев вы сможете собрать свои локоны в косу.

Источник: cpykami.ru