Тридцать секунд в день: Наталия Антонова показала простое упражнение для лица — брыли и жуткие носогубки исчезнут

Звезда театра и кино Наталия Антонова часто делится лайфхаками, проверенными на себе, с поклонниками.

На этот раз актриса раскрыла секрет своей молодости. Оказывается, уже почти на протяжении пяти лет 49-летняя звезда экрана делает специальные упражнения для лица, которые помогают ей поддерживать в тонусе мышцы и не давать появляться брылям и носогубным впадинам.

В микроблоге Наталия Антонова поделилась видео, на котором запечатлено, как она делает упражнение для лица. По словам актрисы, на это нужно всего тридцать секунд в день. И... мотивация с жесткой дисциплиной.

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