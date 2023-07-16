Тридцать секунд в день: Наталия Антонова показала простое упражнение для лица — брыли и жуткие носогубки исчезнут

Звезда театра и кино Наталия Антонова часто делится лайфхаками, проверенными на себе, с поклонниками.
На этот раз актриса раскрыла секрет своей молодости. Оказывается, уже почти на протяжении пяти лет 49-летняя звезда экрана делает специальные упражнения для лица, которые помогают ей поддерживать в тонусе мышцы и не давать появляться брылям и носогубным впадинам.
В микроблоге Наталия Антонова поделилась видео, на котором запечатлено, как она делает упражнение для лица. По словам актрисы, на это нужно всего тридцать секунд в день. И... мотивация с жесткой дисциплиной.
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«Лицо спокойное. Держим БУ и ОВАЛ. Досчитай спокойно до 30. Секрет: делать каждый день! Минуту найдете от носогубок? Если нет, бегите к косметологу. Я делаю эти упражнения уже 5 пятый год. Проще не бывает. А от упражнения ОВАЛ еще и брылей не будет. И не надо кричать у меня в комментариях, что я заколола себе лоб, и все остальное. Ложь и клевета наказываются свыше, не забывайте об этом. Не нужно, неинтересно, - иди своей дорогой.
Рада делиться полезным!» - написала в микроблоге Наталия Антонова.