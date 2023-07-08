Правило трех «С»: Бузова рассказала, что помогает ей быть красивой в кадре

Июль 2023 года Ольга Бузова проводит в Африке, снимая новый сезон популярного реалити-шоу ТНТ вместе с другими звездами. В ночь на 8-е число телеведущая показала подписчикам момент своей вечерней рутины по уходу за собой и рассказала, как ей удается всегда хорошо выглядеть в кадре.

«На съемках в Африке всегда наступает такой момент, когда я уже не знаю, какой день недели, и далеко не всегда понимаю какое число. Есть только понимание того, что происходит на площадке и в нашем реалити, - и это главное», - написала Ольга в Telegram.

«Залог красивой Бузовой в кадре - это правило трех «С»: съемки, сон, спорт. И, конечно же, во главе всего всегда любовь! Она всегда живет в моем сердце».