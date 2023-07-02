Нужен только молодой кабачок: народный рецепт для самых нежных пяток — обмотали ступни, подержали два часа, и ножки, как новые

Молодые кабачки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит приводить себя в порядок в домашних условиях.

Хотите пяточки нежные и гладкие, как у младенца, значит, не забывайте о регулярном уходе за ножками.

Всевозможные ванночки, кремы для ног, пемза - лучшие друзья идеальных ступней.

Добиться же идеальной мягкости пяткам помогут овощи, сорванные с грядки. Так, есть простейшее народное средство, с помощью которого можно быстро смягчить пятки, если, конечно, они незапущенные.

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Понадобится свежий кабачок. Его нужно порезать на пластинки и обернуть пятки, затем зафиксировать пленкой и с помощью бинта или лейкопластыря. Носить такую повязку стоит пару часов.

Пяточки после нее будут мягкими, гладкими и нежными.

Но важно помнить, что если вы регулярно не ухаживаете за пятками, добиться результата после одной уходовой процедуры не получится.

По материалам colady.ru.

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