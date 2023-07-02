Оставьте в темном месте и каждый день наносите на подмышки: это чудо-средство избавит от запаха пота — без химии, но с лавандой

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не доверяет промышленным средствам по уходу за собой и телом.

Если вы относитесь к числу тех людей, которые не любят в жару использовать дезодоранты, предпочитая химии народные рецепты, этот лайфхак для вас.

Отлично справится с запахом пота из подмышек средство, приготовленное на основе эфирного масла лаванды. Это растение обладает не только чудесным запахом, но и имеет прекрасные антибактериальные свойства.

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Итак, смешайте десять капель лавандового масла с двумя чайными ложками пищевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала. Полученную смесь нужно отправить на несколько дней в темное прохладное место.

Оно превратится в натуральный дезодорирующий порошок, которым можно пользоваться ежедневно, нанося его на подмышки. Неприятного запаха больше не будет!

По материалам medaboutme.ru.

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