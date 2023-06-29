Пятки будут нежными, как у младенца: поможет бюджетный уход — результат за 15 минут

Чтобы пяточки стали мягкими, как у младенца, нужно потратить всего 15 минут. В салон обращаться нет никакой необходимости. Так как кожу стоп можно привести в порядок самостоятельно.

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Все просто. Налейте в таз 4 литра теплой воды, а затем добавьте к ней 4 столовые ложки перекиси водорода и 16 капель нашатырного спирта. Опустите чистые ноги в приготовленную ванночку и подождите около 20 минут.

По прошествии времени возьмите кусок пемзы, обмажьте его жидким мылом и как следует потрите бруском все проблемные места.

Когда с огрубевшей кожей будет покончено, ополосните стопы чистой водой, промокните их пушистым полотенцем, а затем нанесите на пятки крем с мочевиной.

На этом все. Теперь ваши ножки готовы к летней обуви. Чтобы поддерживать кожу стоп в хорошем состоянии, продолжайте использовать крем утром и вечером.

Источник: cpykami.ru