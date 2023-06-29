Состарят моментально: какой маникюр ни в коем случае нельзя делать женщинам 50+

Каждая женщина старается выглядеть идеально и скрывать любые возрастные изменения. Многие отмечают, что особое внимание нужно уделять рукам. Если они ухоженные, то это всегда молодит. Однако неудачный маникюр может испортить весь внешний вид. Эксперт по дизайну ногтей предупредила, что женщинам старше 50 лет нужно внимательнее относиться к выбору цветов лака для ногтей.
Маникюр определенных оттенков может состарить руки. На них появляются все признаки старения в первую очередь.
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Неподходящие цвета могут подчеркнуть сосудистые звездочки, сухость кожи, пигментные пятна и мозоли. Эксперт пояснила, что имеет в виду лаки контрастных оттенках, такие как черный и белый.
Их лучше избегать, заменив на более подходящие. Например, вместо черного выбирайте насыщенный синий или темно-серый. Белый можно заменить оттенками бежевого, сообщает Express.co.uk.