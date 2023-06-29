Состарят моментально: какой маникюр ни в коем случае нельзя делать женщинам 50+

Маникюр определенных оттенков может состарить руки. На них появляются все признаки старения в первую очередь.

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Неподходящие цвета могут подчеркнуть сосудистые звездочки, сухость кожи, пигментные пятна и мозоли. Эксперт пояснила, что имеет в виду лаки контрастных оттенках, такие как черный и белый.

Их лучше избегать, заменив на более подходящие. Например, вместо черного выбирайте насыщенный синий или темно-серый. Белый можно заменить оттенками бежевого, сообщает Express.co.uk.