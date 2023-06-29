Перестанете пахнуть потом даже в 35° жару — футболки в подмышках сухие, без липкости

Как перестать пахнуть потом даже в 35-градусную жару. Оказывается, бьюти-эксперты знают несколько полезных лайфхаков. Если повышенное потоотделение не связано с определенными физиологическими моментами, требующими консультации докторов, то справиться с ситуацией можно с помощью простых приемом.

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Популярность набирают специальные гигиенические вкладыши для одежды, так называемые прокладки для подмышек. Они впитывают лишнюю влагу, которая выделяется в жару. Благодаря этому одежда не успевает пропахнуть потом. Вкладыши от пота бывают одноразовыми и многоразовыми, различие в том, что их можно стирать и использовать снова.

Большую роль играет и то, как подобрана одежда. В жару нужно носить вещи из легких и дышащих материалов. Идеально подойдет хлопковая одежда. В синтетике любой вспотеет достаточно быстро. Также важно правильно выбирать обувь. Сандалии или беговые кроссовки с верхом из сетки обеспечат хорошую вентиляцию, и пот будет быстрее испаряться.

На самом деле потоотделение могут увеличить напитки с кофеином, острая еда, горячие блюда и напитки, высокобелковая еда и алкоголь.

И как бы банально это ни звучало — утренний и вечерний душ — то, что нужно при повышенном потоотделении.

По материалам lifehacker.ru

Сайт Teleprogramma.pro советует обратиться за консультацией к врачу, если аномальное потоотделение доставляет дискомфорт. Лучше проконсультироваться со специалистом, вместо того, чтобы заниматься самолечением!