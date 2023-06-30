Цвета и формы: какой педикюр в моде летом-2023

Педикюр. Фото: Teleprogramm.pro

Представляем видео от нашего эксперта.

Мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина показала, какой педикюр можно назвать трендовым летом 2023 года. Смотрите и запоминайте, чтобы быть самой модной на пляже и в открытой обуви в городе!

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