Назван самый модный маникюр — три главных тренда в дизайне ногтей: сезон лето-2023

Ухоженные и красивые ногти это важная деталь любого имиджа и образа, особенно летом. Какой маникюр носят признанные модницы в этом сезоне. Изящные и аккуратные ноготки — это еще далеко не все. Огромное значение имеет дизайн.
Сайт Teleprogramma.pro узнал о самых трендовых новинках, которые только-только входят в моду.
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Своим экспертным мнением на этот счет поделилась мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина. Она рассказала, какие тренды в маникюре будут на пике популярности летом 2023 года.
Хитом стал эффект маникюр без маникюра — это безусловно тренд. Также остаются популярны все нюдовые оттенки. Причем, не розовый, не белесый, в моде натуральность. Называется этот дизайн — «маникюр жены миллионера». Скорее всего, он будет в тренде еще много лет.
Летом такой маникюр станет топовым. Здесь использованы бледные пастельные оттенки с розовым, бежевым переливом.
«Также сейчас на лето очень актуально покрывать ноги базой и топом. Смотрится натурально, особенно, если использован прозрачный лак. К тому же сохраняется его плотность. Среди плюсов и то, что жесткий материал защитит ногти от внешнего воздействия. И маникюр будет смотреться натурально.
Безусловно, летом в тренде яркие оттенки. Возвращается мода на кислотность. Стиль времен Бритни Спирс снова актуален. Можно отследить, что популярным снова стал дизайн, который носили красотки в 80-х и 90-х годах. Ультраяркость снова в моде», — добавила мастер по ногтевому сервису.
Ксения Вахменина, мастер ногтевого сервиса. Фото: личный архив