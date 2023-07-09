Назван самый модный маникюр — три главных тренда в дизайне ногтей: сезон лето-2023

Ухоженные и красивые ногти это важная деталь любого имиджа и образа, особенно летом. Какой маникюр носят признанные модницы в этом сезоне. Изящные и аккуратные ноготки — это еще далеко не все. Огромное значение имеет дизайн.

Сайт Teleprogramma.pro узнал о самых трендовых новинках, которые только-только входят в моду.

Еще больше советов о красоте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Своим экспертным мнением на этот счет поделилась мастер ногтевого сервиса Ксения Вахменина. Она рассказала, какие тренды в маникюре будут на пике популярности летом 2023 года.

Хитом стал эффект маникюр без маникюра — это безусловно тренд. Также остаются популярны все нюдовые оттенки. Причем, не розовый, не белесый, в моде натуральность. Называется этот дизайн — «маникюр жены миллионера». Скорее всего, он будет в тренде еще много лет.

Летом такой маникюр станет топовым. Здесь использованы бледные пастельные оттенки с розовым, бежевым переливом.