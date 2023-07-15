Оттенки, которые на 100% перекроют седину — рекомендуют женщинам 60+

Седые волосы стали трендом последних лет. Правда, далеко не все готовы мириться с появлением первых серебристых нитей в волосах. Есть женщины, которые старательно тонируют седину, однако, она вылезает снова — причем становится еще более заметной за счет отличия в прикорневом окрашивании. Так, часть отросших волос на макушке может быть полностью седой, а все остальное — тщательно замаскированным под краской.
Так создается эффект «прозрачности корней». Подкрашивать их приходится чуть ли не каждую неделю, как только становится заметна отросшая седина.
Существуют оттенки, которые на 100% перекрывают этот «дефект». Эта цветовая палитра идеально подойдет для женщин возраста 60+.
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Экспертным мнением на этот счет с сайтом Teleprogramma.pro поделилась стилист по волосам Алла Бондарцова.
Стилист дала понять, что когда седые волосы занимают около 30% от всей массы волос на голове, зачастую женщины или принимают решения стареть достойно, или начинают маскировать седину.
Кстати, среди представительниц прекрасного пола есть те, кому седина идет, но, таких меньшинство. Чаще седые волосы подчеркивают возраст или даже делают женщину визуально еще старше, потому что далеко не всем идет такие холодный оттенок. Этот серебристый тон оттеняет кожу, может сделать ее бледней или болезненной на вид. Поэтому чаще женщины выбирают окрашивание.
«Волосы за месяц отрастают на 1–1,5 см, но, при наличие седых корней, даже полсантиметра будут бросаться в глаза, при выборе темных или ярких оттенков.
Поэтому самый простой совет, который может дать мастер, отдавать предпочтение светлым тонам. Палитра разнообразная — от светло-русого до блонда. Поэтому любая женщина может подобрать оттенок, который подходит ее цветотипу.
Есть еще второй вариант — мелирование или другие техники, которые работают не со всей головой, а с прядями. Разумеется, пряди нужно будет осветлять», — добавила стилист по волосам.