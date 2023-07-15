Оттенки, которые на 100% перекроют седину — рекомендуют женщинам 60+

Седые волосы стали трендом последних лет. Правда, далеко не все готовы мириться с появлением первых серебристых нитей в волосах. Есть женщины, которые старательно тонируют седину, однако, она вылезает снова — причем становится еще более заметной за счет отличия в прикорневом окрашивании. Так, часть отросших волос на макушке может быть полностью седой, а все остальное — тщательно замаскированным под краской.

Так создается эффект «прозрачности корней». Подкрашивать их приходится чуть ли не каждую неделю, как только становится заметна отросшая седина.

Существуют оттенки, которые на 100% перекрывают этот «дефект». Эта цветовая палитра идеально подойдет для женщин возраста 60+.

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Экспертным мнением на этот счет с сайтом Teleprogramma.pro поделилась стилист по волосам Алла Бондарцова.

Стилист дала понять, что когда седые волосы занимают около 30% от всей массы волос на голове, зачастую женщины или принимают решения стареть достойно, или начинают маскировать седину.