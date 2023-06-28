Огрубевшая кожа стоп размякнет за 2 дня! Пятки больше не трескаются — топовая маска: готовим сами

Как приготовить топовую маску в домашних условиях — пятки будут мягкими как у младенца. Сухие стопы перестанут трескаться: огрубевшая кожа размякнет через 2 два. Себестоимость копейки, зато не нужно ходить к мастерам по педикюру. Идеально для сухих стоп подойдет банановая маска.

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Берем: банан, мед и пищевую пленку.

Половинку банана нужно размять в кашицу. И добавить несколько капель меда. Все тщательно перемешать. Нанести кремообразную маску на всю поверхность стоп и обернуть пищевой пленкой. Оставить так на 10–15 минут. Затем смыть средство теплой водой. И нанести увлажняющий крем на основе мочевины. Пяточки станут мягкими, сухость пройдет.