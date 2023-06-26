Пятки перестанут трескаться — заусенцы, натоптыши размякли: смажьте стопы этим средством из аптеки

Ухаживать на стопами можно и в домашних условиях — совершенно не обязательно посещать мастеров по педикюру. Есть проверенный метод, который действует безотказно. Даже самая черствая и сухая кожа пяток размякнет и станет увлажненной. От трещинок и натоптышей не останется и следа. Просто чудо! Берем копеечное аптечное средство.

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Увлажнить пяточки можно самой обычной гигиенической помадой или бальзамом. Это средство поможет справиться с популярной летней проблемой — сухостью кожи. Также с помощью гигиенической помады можно избавиться от мозолей. Нужно только нанести бальзам на те участки, где натирает обувь, а также в области пяток и пальцев.

Перед использованием гигиенической помады, нужно тщательно помыть ноги, так средство с заживляющим эффектом будет более эффективным.

По материалам The Voice