Какой российский крем затмил по качеству дорогущие израильские — копеечный, а результат на 100%

Зачастую бренд и высокая цена не гарантируют качество. Даже недорогие средства по уходу за кожей могут превзойти элитные аналоги. Так зачем же переплачивать? Эксперты «МаркиКачества» провели независимое исследование, оценив качественную косметику для лица. Так, были названы бренды лучших кремов с витаминов С.

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В лидерах оказался и крем отечественного производителя. Причем стоит этот продукт относительно недорого. Цена вполне приемлемая — около 500 рублей. И это крем Kora Phytocosmetics.