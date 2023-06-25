Седину закрасит в два щелчка — какой оттенок вмиг омолаживает: советуют женщинам 45+

Седые волосы в последнее время стали трендом. Пока одни с помощью краски пытаются осветлить локоны до пепельного блонда, другие, наоборот, пытаются тонировать серебристые проволочки в волосах.

Эксперты в бьюти-сфере назвали идеальный оттенок, который подходит для седых волос. Благодаря окрашиванию можно сделать тон более ровным, без резкого перехода от седины к обычным темным прядкам. Ко всему прочему, правильно подобранный оттенок неизменно молодит, он идеально подходит женщинам возраста 45+, делая их свежее.

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