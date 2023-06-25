Седину закрасит в два щелчка — какой оттенок вмиг омолаживает: советуют женщинам 45+

Седые волосы в последнее время стали трендом. Пока одни с помощью краски пытаются осветлить локоны до пепельного блонда, другие, наоборот, пытаются тонировать серебристые проволочки в волосах.
Эксперты в бьюти-сфере назвали идеальный оттенок, который подходит для седых волос. Благодаря окрашиванию можно сделать тон более ровным, без резкого перехода от седины к обычным темным прядкам. Ко всему прочему, правильно подобранный оттенок неизменно молодит, он идеально подходит женщинам возраста 45+, делая их свежее.
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Парикмахеры заверили, что обладательницам светлых волос ни в коем случае нельзя закрашивать седину темной краской. Этот трюк только состарит лет на 10-15. Для омоложения лучше выбрать оттенки на 2–3 тона светлее родного.
Лучше всего будут смотреться золотистые, коричневые или пепельные цвета — они освежают лицо. А вот красный или рыжий только старят, подчеркивая несовершенства кожи.