Маникюр — мегахит лета 2023 года: все актуальные и остромодные тренды

Эксперты в бьюти-сфере поделились остромодными трендами в маникюре, назвав дизайн, который стал мегахитом лета-2023. Модницам стоит обратить внимание на этот актуальный элемент. Ведь маникюр является бесспорной деталью любого образа, а ухоженные ноготки сразу выдают элегантную леди.

Еще больше советов о красоте в Telegram-канале «Звездная пыль».

На пике популярности фиолетовые ногти. Сиреневый, лавандовый, сливовый, виноградный и фиалковый оттенок украсит стильный маникюр.

Мастера по ногтевому сервису могут предложить эти цвета в блестящем, сатиновом, матовом и полупрозрачном исполнении.

Еще один хит сезона — желтые ноги, этот оттенок был популярен еще весной. Банановый, лимонный, яркий или пастельный — будут смотреться идеально, освежая лук.

Ногтевой дизайн этим летом может быть ярким. Смело сочетайте разные оттенки. Попробуйте заменить классический френч на неоновый: сочетать можно розовый с желтым и коралловый с бирюзовым. Мастера по ногтевому сервизу предлагают украшать ногтевые пластины абстрактными разводами или аккуратными геометрическими узорами всех цветов радуги.

По материалам The Voice