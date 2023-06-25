Подмышки перестанут пахнуть потом даже в 35 °С жару — кожа сухая, вонь исчезла

От повышенного потоотделения летом, и особенно в жару, страдают не только мужчины, но и женщины. Особым раздражителем становится едкий запах — ладони, спина. Влага в этих зонах обычно не раздражает окружающих, так как не имеет запаха. Чего нельзя сказать о подмышках.

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Зачастую утренний душ и дезодоранты не помогают сохранить свежеть на целый день. Однако есть проверенные лайфхаки — ими пользуются далеко не все, но они вполне действенные.