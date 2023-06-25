Подмышки перестанут пахнуть потом даже в 35 °С жару — кожа сухая, вонь исчезла

От повышенного потоотделения летом, и особенно в жару, страдают не только мужчины, но и женщины. Особым раздражителем становится едкий запах — ладони, спина. Влага в этих зонах обычно не раздражает окружающих, так как не имеет запаха. Чего нельзя сказать о подмышках.
Еще больше советов о красоте в Telegram-канале «Звездная пыль».
Зачастую утренний душ и дезодоранты не помогают сохранить свежеть на целый день. Однако есть проверенные лайфхаки — ими пользуются далеко не все, но они вполне действенные.
Так, эксперты в бьюти-сфере советуют использовать вкладыши — они впитывают запахи и пот, не оставляя следы на ткани. Сегодня предлагают, как одноразовые, так и многоразовые вкладыши (их можно стирать и использовать снова, - Прим. ред.). Те, что потолще крепятся с помощью лямок.
Также в жару стоит отказаться от острой еды — перца, специй и пряностей, лука, чеснока, редиса: эти продукты влияют на интенсивность потоотделения.
В жару нужно есть меньше соли и пить больше воды, исключив кофе и молоко — они усиливают запах пота.
Еще один вариант — брать с собой дезодорант. Проблемные зоны в жару можно освежить водой и обработать тальком или дезодорантом.
Сайт Teleprogramma.pro советует обратиться к специалистам при повышенном потоотделении в случае, если оно доставляет неудобство и дискомфорт. Возможно, потливость — сигнал о нарушениях в работе щитовидной железы.
По материалам parents.ru