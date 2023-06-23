Черствые корки отвалятся за 24 часа — пятки без трещин и сухости: уход за стопами летом

Гладкая кожа, пятки как у младенца — такого эффекта можно добиться и в домашних условиях. Расскажем, что нужно для того, чтобы ухаживать за стопами летом. Сухие корки отвалятся с пяток через 24 часа без всяких усилий. Кожа гладкая, никаких трещин и заусенцев.

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Большую пользу стопам принесут ванночки — просто окуните ноги в раствор с глицерином и подождите 15 минут. На 4 литра теплой воды берем 1 ст. л. аптечного средства.

Затем пятки нужно смягчить — для этого подойдет скраб из морской соли, меда и кофейной гущи. Наносим средство на стопы круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным местам с заусенцами. Массаж проводим 6-8 минут. Далее смываем скраб теплой водой.

Чуть подсушите ноги полотенцем и вотрите в пятки крем с мочевиной. Затем наденьте хлопковые носки. Уже после первой процедуры стопы станут мягкими.

По материалам yapokupayu.ru