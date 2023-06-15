До и после: летнее преображение при помощи макияжа

Визажист Анастасия Амирханова показала вариант макияжа для жаркого лета. Благодаря такому визажу получилось настоящее преображение - девушку-модель просто не узнать! Посмотрите сами.
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Девушка до преображения. Фото: Teleprogramma.pro
Визажист Анастасия Амирханова показала вариант макияжа для жаркого лета. Благодаря такому визажу получилось настоящее преображение - девушку-модель просто не узнать! Посмотрите сами.
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