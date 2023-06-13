Стоят дешево, а эффект как после омолаживающих процедур: кремы, которые разгладят морщины — идеальное лицо, кожа как персик

Названы кремы для лица, которые не стоят больших денег, но при этом позволяют достичь потрясающего эффекта.

При регулярном их использовании женщины начинают выглядеть так, словно прошли курс процедур у профессионального косметолога.

Итак, топ-3 антивозрастных крема. Первый — «Защита от морщин 35+» от Garnier. Благодаря уникальному сочетанию растительных клеток и полифенолов чая крем повышает эластичность и увлажняет кожу.

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