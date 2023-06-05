Какая белорусская косметика действительно качественная: без парабенов — цена уникальная

Продукция, входящая в линейку белорусской косметики, в последние годы пользуется популярностью и повышенным спросом у наших соотечественниц. Эта продукция не уступает элитным зарубежным маркам. Зато цена у такой косметики куда ниже — хотя на качестве использованного сырья это никак не отражается. Состав белорусской косметической продукции отличает натуральность, все ингредиенты протестированы.

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Эксперты «МаркиКачества» в ходе масштабной проверки отправили на анализ белорусскую косметику, выявив самую качественную и эффективную. Кстати, эту продукцию можно приобрести и в России.

В топ лучшей белорусской косметики вошла марка Liv Delano — здесь и натуральный состав, и отсутствие парабенов с минеральными маслами.

Наивысший балл также заслужил бренд «Белита-Витэкс» — покупательницы возрасте 55+ отдают предпочтение гипсовой моделирующей термомаске для лица, шеи и зоны декольте из серии Professional Face Care.

А косметика марки Modum получили высокую оценку экспертов за большой набор действительно эффективных средств.

По материалам rsute.ru