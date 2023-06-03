Как замаскировать седину без окрашивания — дельные советы от парикмахера

Появление седины неизбежно. У одних она отрастает раньше, у других — позже. Но в любом случае с этим что-то придется делать. Нужно будет поменять уход даже в том случае, если седые локоны вам к лицу. А уж если вы не готовы к таким переменам вашей шевелюры, то придется позаботиться и о маскировочных средствах.

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Конечно, проще всего будет просто купить краску для волос. Однако такой вариант не всем подходит. Если вы по какой-то причине против окрашивания, то можно обойтись и другими средствами.

Парикмахер Марина Лапина рекомендует в таких случаях использовать тонирующий уход за волосами: шампуни, бальзамы и маски. Эти безаммиачные средства великолепно оттеняют натуральную шевелюру. А вот с ранее окрашенными волосами стоит быть аккуратнее, так как действие тоника может усилиться.

Также в магазине можно найти специальную тушь. Она подойдет тем, у кого только несколько седых прядей. Это средство наносится локально и держится около двух суток.

Помимо использования косметических средств, можно поэкспериментировать с формой. По словам специалиста, крупные кудри или пробор на другую сторону тоже могут помочь сделать серебристые локоны менее заметными.

Источник: mosregtoday.ru