Названа стрижка с эффектом мгновенного омоложения — сразу минус 10 лет: бомба

Эта стрижка с эффектом омоложения идеально подойдет для женщин 50+. Стилисты советуют обратить внимание на эту укладку тем, кто хочет скинуть 10 лет. Сделать это легко и просто!
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Советами поделился лондонский стилист Тайлер Мур. С помощью прически можно освежить лицо, скрыть мимические морщины.
На пике популярности такая стрижка, как классический боб-каре. Она просто творит чудеса. Прическа универсальная, аккуратная и подходит любому типу внешности.
Женщинам с тонкими волосами стилист советует стрижку боб с прямым срезом, а тем, у кого густы локоны, можно смело сделать многослойное каре. Еще одной выручалочкой может стать челка, которая помогает мгновенно омолодиться.