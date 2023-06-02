Очки этой формы мгновенно сделают лицо шире — словно циркулем обвели: шарообразное

Стилист Исмаил Сафиулов раскрыл секрет, как правильно выбрать оправу очков, чтобы лицо не казалось толще.

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К примеру, людям с круглым типом лица ни в коем случае нельзя носить круглые очки. Они создают эффект двойных щек — словно лицо обвели циркулем, станет шарообразным. Им подойдут оправы квадратной формы и очки-бабочки, когда оправа немного вытянута по бокам.

Также не стоит покупать маленькие очки из слишком тонкой оправы, лучше выбрать акцентные.

«Обладателям овального типа лица повезло больше всех, так как на таком типаже все виды очков смотрятся симпатично», — добавил стилист.

По материалам «А теперь внимание!»