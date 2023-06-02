Что нельзя делать с седыми волосами после окрашивания — краска сойдет мгновенно

Колорист Татьяна Лисина рассказала женщинам 40+ как ухаживать за волосами с сединой после окрашивания. Если допустить банальные ошибки, то цвет тут же сойдет — только деньги зря спустите на ветер.

Еще больше советов о красоте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Колористы советуют в домашнем уходе использовать оттеночные бальзамы для поддержания цвета, однако ни в коем случае не шампуни-тоники. Они пересушат волосы, словно «выпив влагу» из сухой структуры седых волос.

После окрашивания следует отказаться от мытья головы горячей водой и добавить в уходовые процедуры пленкообразующие маски для увлажнения.

Если седина не сильно бросается в глаза, колористы советуют выбрать меланж — чередовать окрашенные волосы с натуральными прядями.

«Чем больше седины, тем светлее оттенки мы выбираем. Многие женщины сейчас прибегают к спреям, которые закрашивают отросшие корни. Это тоже допустимо, но все же лучше произвести профессиональное смывание цвета и перейти в более светлые оттенки», — добавила бьюти-эксперт.

По материалам «А теперь внимание!»