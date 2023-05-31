Маникюр, который безнадежно устарел — выдаст женщину без вкуса: так уже давно не модно

Бьюти-эксперты назвали маникюр, который давно вышел из моды. Такой дизайн сразу выдаст женщину без вкуса и стиля. Антитрендовые ногти испортят любой, даже самый элегантный образ. Кто упустил — присмотритесь, вдруг ваш мастер по маникюру предлагает вам вышедший из моды дизайн.

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Давно вышли из моды ногти-стилеты, трапеция с острыми краями и форма с горизонтально спиленным кончиком.

Что касается дизайна, то следует отказаться от страз, шипов, пирсинга, лепнины и аппликаций. Чем больше перегружен маникюр, тем дешевле он смотрится. В моде минимализм, простые линии, геометрический дизайн. А вот кружево, завитки и многоцветность безнадежно устарели. Даже не вздумайте соглашаться на такой дизайн — выглядит неуместно и безвкусно.

По материалам marieclaire.ru