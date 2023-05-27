«Меньше суеты»: Виктория Боня поделилась навыками, как лучше получаться на фото на светских мероприятиях

27 мая светская львица Виктория Боня поделилась с подписчиками своими советами, как красиво получаться на фотографиях во время живой съемки – когда позируешь не в студии, а на красной ковровой дорожке, например, или публичном мероприятии.

«Здесь есть небольшая фишечка. Самое главное – всегда помните, что подбородок должен быть параллельно полу. Да, можно чуть наклонить или чуть приподнять, но лучше всего параллельно полу. Смотрите на фотографа, можете поворачивать телом вправо или влево, но при этом голова смотрит на фотографа», - рассказала Боня в Telegram.

«И меньше суеты. Потому что я смотрю: зачастую, когда наши селебрити позируют на каких-то мероприятиях, очень много суеты. Это отражает неуверенность, и фотографии получаются не совсем удачные. Поэтому, как будто в slow motion (замедленная съемка в кино, - Прим. авт.), вы замерли, смотрите на фотографа, голова остается в одном ракурсе, а тело может поворачиваться вправо или влево. Ну и потом уже от себя пару движений».