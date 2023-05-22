Какой цвет волос мгновенно старит — избегайте его: совет для женщин 40+

С возрастом особое внимание нужно уделять оттенку волос. Стилисты назвали цвет, который при окрашивании мгновенно старит, добавляя лишних 10 лет.

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Этот оттенок усиливает морщины, пигментные пятна и темные круги под глазами, делая их ярче и заметнее. Женщинам возраста 40+ лучше избегать слишком темных оттенков. Об этом рассказала парикмахер-колорист Каролина Акульшина.

Так, бьюти-эксперт дала понять, что есть оттенки в цветовой палитре, которые могут превратить в увядающую старуху даже ухоженную женщину зрелого возраста.

«На мой взгляд, это серый (графит) и черный», — говорит эксперт.

По материалам gorodovoy.ru