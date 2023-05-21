Как подготовить пятки к летнему сезону — справитесь с огрубевшими стопами за 15 минут

Гладкие и ухоженные ножки вмиг выдадут элегантную даму, которая следит за собой. Для ухода за стопами потребуется не больше 15 минут вашего времени. И для этого совсем не обязательно идти к мастеру по педикюру.

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Первое с чего нужно начать процедуру ухода за пятками, так это теплая ванночка с глицерином. Заполним тазик водой до середины и добавим столовую ложку этого аптечного средства. В воде держим стопы 10 минут.

Второе, используем крупный скраб, можно сделать его самостоятельно: берем соль, мед и молотый кофе. Массируем пяточки 2 минуты, затем смываем теплой водой.

В завершении наносим на ступни крем с мочевиной и надеваем на ночь хлопковые носочки. Огрубевшая кожа пяток станет гладкой и мягкой как у младенца.

По материалам yapokupayu.ru