Смотрится дешево и глупо: какой маникюр уже давно вышел из моды — выдает женщину без вкуса

Стилисты назвали маникюр, который уже давно вышел из моды. Эксперты в бьюти-сфере советуют представительницам прекрасного пола отказаться от всего кричащего и пестрого. Такой дизайн ноготков сразу выдает женщину, которая не обладает чувством меры и вкусом. До ухоженных леди им далеко. Такой маникюр не только простит, но и дешевит весь образ.

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Так, уже давно не актуальны ногти-стилеты, трапеция с острыми краями и форма с горизонтально спиленным кончиком.

Если говорить о декоре, что далеко в прошлом остались стразы, лепнина и аппликация. Чем ярче и сложнее маникюр, тем дешевле он выглядит.

Дизайн ногтей в виде кружева и сложных завитков тоже безнадежно устарел. Если хочется что-нибудь нарисовать на ногтях, то лучше ограничиться геометрическими формами без излишеств. Такой маникюр предпочитают утонченные особы.