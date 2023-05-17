Как подготовить пятки к лету — огрубевшая подошва с трещинами вмиг станет гладкой: чудо

Для того, чтобы пяточки стали мягкими как у младенца, пользуйтесь пемзой минимум два раза в неделю и не забывайте о скрабах для ног. Это поможет избавиться от огрубевшей кожи.

Еще один действенный способ — принимать ванночки с морской солью. Достаточно подержать ноги в тазу 10–15 минут. Они станут мягкими и напитанными.

Проверенным методом стал крем с мочевиной. Он отлично смягчает кожу. Пользуйтесь этим питательным средством каждый день, особенно на ночь. Можно спать в носках.