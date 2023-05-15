Положите две чайные ложки на ночь в морозилку — утром не узнаете себя после массажа

Есть простой, но действенный способ омолодиться с помощью подручных средств. Для этого не обязательно посещать кабинет косметолога. Этот народный метод весьма популярен среди женщин возраста 40+. Кроме того, он отлично работает.

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Положите две чайные ложки в морозилку на ночь. Они понадобятся утром для массажа лица. С помощью этого способа можно заметно уменьшить морщины, избавиться от отеков и синяков под глазами.

Просто приложите ложки выпуклой частью к коже и осторожными разглаживающими движениями проведите массаж лица. Повторяйте этот ритуал ежедневно в течение трех минут: первые результаты вы увидите уже через несколько дней. Попробуйте!