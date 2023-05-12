Какой оттенок полностью перекроет седину — мгновенное омоложение для женщин 40+

Стилисты объяснили, каким оттенком можно перекрыть седину. Это будет мгновенным омоложением для женщин после 40 лет. Важно учитывать свой цветотип.

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Так, к примеру, обладательницам светлых волос ни в коем случае нельзя закрашивать седину темной краской, единственное, чего можно добиться — прибавить себе 10, а то и 15 лет. Для визуального омоложения нужно выбрать оттенки на 2-3 тона светлее родного.

Даже морщинки на лице можно оттенить правильно подобранной палитрой. К примеру, подобрать золотистые, коричневые или пепельные цвета — они освежают лицо. А вот красный или рыжий только старят, подчеркивая несовершенства кожи.