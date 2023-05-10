Какие стрижки с эффектом омоложения идеально подходят к седым волосам — для женщин 40+

Стилист Анна Белоусова считает, что благодаря правильно подобранной стрижке женщины в зрелом возрасте могут выглядеть значительно моложе. Универсальные прически не только подчеркнуть внешнее благородство, но и богатство волос, добавив внешности привлекательности.
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Для седых волос подойдут короткие стрижки. Именно на такие смелые прически стилисты советуют обратить внимание женщинам возраста 40+.
«Идеально смотрится та прическа, которая является законченной, лаконичной, не намекает на хаос и беспорядок, свойственные молодости. А за короткими волосами гораздо легче ухаживать и укладывать их», — добавила стилист.
Эксперты в области красоты и стиля считают, что дамам зрелого возраста от 40 лет и старше идеально подойдут такие стрижки, как: строгий боб или асимметрия. Прически прекрасно ложатся на натуральную седину и освежают внешний вид.
По материалам rsute.ru