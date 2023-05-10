Какие стрижки с эффектом омоложения идеально подходят к седым волосам — для женщин 40+

Стилист Анна Белоусова считает, что благодаря правильно подобранной стрижке женщины в зрелом возрасте могут выглядеть значительно моложе. Универсальные прически не только подчеркнуть внешнее благородство, но и богатство волос, добавив внешности привлекательности.

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Для седых волос подойдут короткие стрижки. Именно на такие смелые прически стилисты советуют обратить внимание женщинам возраста 40+.