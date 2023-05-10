Названы самые стойки женские духи — один пшик, а шлейф аромата слышен 24 часа

Эксперты «МаркиКачества» поделились своим независимым исследованием, назвав самые стойкие женские духи — один пшик, а шлейф аромата слышен 24 часа. При этом парфюм имеет весьма приемлемую стоимость.

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Наивысшую оценку получил парфюм Versace Crystal Noir. Благодаря цветочным ноткам с восточным многогранным шлейфом эти духи легко адаптируются практически к любому типажу. Его аромат напоминает дуновение ночного ветра. Не зря парфюм назвали «Черным кристаллом».

Духи подойдут для женственной, роскошной и уверенной в себе особы, которая знает, как подать себя на публике. Этот аромат будет звучать дорого и выдаст по-истине утонченную женщину, которая обладает сильной натурой и крепким духом.

Эти духи весьма популярны у наших соотечественниц. Их также очень любят женщины на Востоке. Духи выпускаются без малого 20 лет с 2004 года.