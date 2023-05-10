Какой бюджетный российский крем превзошел израильские — дешевый аналог элитных марок

Эксперты «МаркиКачества» опубликовали свой независимый рейтинг качественной косметики для лица, назвав бренды лучших кремов с витаминов С. Неожиданно, среди ухаживающих средств оказался и крем от российского производителя. Стоит он относительно недорого, цена вполне приемлемая — каких-то 500 рублей. И это крем Kora Phytocosmetics.

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Отечественное средство заняло вторую позицию в рейтинге, уступив только французскому крему Vichy Liftactiv Collagen Specialist, который стоит примерно 3500 рублей. Разница в цене колоссальная. За те же деньги можно купить 7 тюбиков отечественного крема.

На третьей позиции с бронзой элитный израильский крем Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей.

Отметим, что на четвертом месте в рейтинге лучших кремов с витамином С тоже оказалось отечественное средство за 500 рублей — Natura Siberica.