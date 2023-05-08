Шесть модных оттенков на лето 2023 с эффектом мгновенного омоложения — для женщин 50+

Опытные бьюти-стилисты назвали шесть самых модных оттенков на лето 2023 года с эффектном мгновенного омоложения для женщин возраста 50+. Эти тона идеально адаптируются к любому образу. Попробуйте!

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Пепельный русый — максимально натуральный и естественный. Природный оттенок, который признан безоговорочным лидером.

Классический мокко — абсолютно нейтрален. Классический вариант, который адаптируется и к теплому, и к холодному цветотипу – очень удобен.

Молочный шоколад — самый актуальный и свежий в 2023 году. Его плюс в сливочном отблеске.

Еще один популярный классический оттенок — черный кофе, который никогда не выйдет из моды.

Ледяной блонд — роскошный, дорогой и очень сложный оттенок для тех, кто хочет выглядеть элегантно.

Классический медно-рыжий никогда не выйдет из моды. Подходит для тех, кто от природы обладает рыжеватыми локонами.