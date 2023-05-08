Пять идей для модного маникюра на лето 2023 — эти пальчики выдают настоящую леди

Пять трендовых идей для маникюра на лето 2023 — эти пальчики выдадут истинную ухоженную леди. Какой дизайн подойдет для элегантных особ.

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Градиентный маникюр «Закатное небо» — мастера использует оттенки от оранжевого и розового до фиолетового. Для дизайна потребуется аэрограф. Такой маникюр смотрится эффектно и свежо.

Летний пастельный маникюр — нежная романтическая гамма для тех, кому хочется чего-то максимально легкого.

Яркий френч — разнообразит скучный французский маникюр. Для этого его нужно сделать цветным.

Геометрический маникюр с блестками — четкие выверенные линии. Такой дизайн идеально подойдет для любителей ярких акцентов.

Мраморный маникюр — сложная техника, которая требует внимания к деталям. Лучше всего обращаться за таким маникюром к опытному мастеру, чтобы эффект на ногтях был максимально естественным.