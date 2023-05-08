2 банана, мед и сметана: маска для волос с питательным эффектом после зимы — не хуже люкса

Готовим домашнюю маску для волос с питательным эффектом после зимы. Пышные локоны перестанут путаться. Средство поможет сохранить длину волос и избавиться от шелушения. Себестоимость копейки, а качество не хуже люксовой косметики. Попробуйте — результат приятно удивит!

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Берем 2 банана, 1 желток, 1 ст.л. сметаны, 1 ч.л. меда.

Способ приготовления: измельчаем бананы вилкой до однородной кашицы. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем массу. Затем наносим маску на чистые волосы. Оставляем на час под пленкой или пакетом. Потом смываем водой. Волосы станут мягкими и шелковистыми уже через 2-3 применения.

По материалам lafoy.ru