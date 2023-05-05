Три самых модных оттенка волос, которые мгновенно омолаживают — для женщин 40+

Стилисты назвали три самых модных оттенка волос, которые мгновенно омолаживают — на это стоит обратить внимание при окрашивание. Такие тона идеально подойдут для женщин возраста 40+. Оттенки не только освежают, но и смягчают контуры лица, делая черты более мягкими и нежными. За счет этого можно сбросить лет 10–15.

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Какие важные задачи должен выполнять цвет волос у женщин после 40 лет — смягчать черты, гармонично сочетаясь с цветом глаз и подтоном кожи. Как правило, с этим успешно справляются такие оттенки, как медовый блонд, «молочный шоколад», спокойный медный.

Помимо этого, важно правильно ухаживать за волосами. К примеру, регулярно «обновлять» кончики, подобрать качественный уход и следить за тем, чтобы оттенок после окрашивания не смылся.