Назван самый модный маникюр на весну-лето 2023 года — выдает ручки истинной леди

Самый модный маникюр на весну. Фото: freepik.com

Такой маникюр сделает любые ручки ухоженными и холеными.

Стилисты назвали самый модный маникюр на весну-лето 2023 года. В тренде сдержанные оттенки пастельной палитры. Этот маникюр тут же выдаст истинную леди — ручки нежные, ухоженные и холеные.

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Идеальные оттенки для маникюра:

  • фисташковый,
  • лилово-сиреневые тона,
  • мятный,
  • глубокий изумрудный,
  • молочно-белый,
  • синий,
  • нежно-голубой,
  • оливковый,
  • бледно-желтый.

Маникюр для коротких ногтей

Наиболее практичный вариант — френч. Тренд с молочной или серой подложкой. Популярны сочетания разных текстур, например, блестящие кончики матовых ногтей.

На пике моды минимализм — достаточно нарисовать на ногтевой пластине полосочку или квадратик. Не теряют актуальности градиент.

Маникюр для длинных ногтей

Среди модных новинок интересный тренд имитации различных натуральных текстур. Дерево, драгоценные камни, мрамор, янтарь — по вкусу.

Совершенно фантастически на длинных ногтях будет выглядеть маникюр со втиркой. Благодаря этому порошку можно добиться зеркального блеска.

По материалам The Voicemag

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