Назван самый модный маникюр на весну-лето 2023 года — выдает ручки истинной леди

Стилисты назвали самый модный маникюр на весну-лето 2023 года. В тренде сдержанные оттенки пастельной палитры. Этот маникюр тут же выдаст истинную леди — ручки нежные, ухоженные и холеные.

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Идеальные оттенки для маникюра:

фисташковый,

лилово-сиреневые тона,

мятный,

глубокий изумрудный,

молочно-белый,

синий,

нежно-голубой,

оливковый,