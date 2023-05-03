Назван самый модный маникюр на весну-лето 2023 года — выдает ручки истинной леди

Стилисты назвали самый модный маникюр на весну-лето 2023 года. В тренде сдержанные оттенки пастельной палитры. Этот маникюр тут же выдаст истинную леди — ручки нежные, ухоженные и холеные.
Еще больше полезных советов о красоте в Telegram-канале «Звездная пыль».
Идеальные оттенки для маникюра:
- фисташковый,
- лилово-сиреневые тона,
- мятный,
- глубокий изумрудный,
- молочно-белый,
- синий,
- нежно-голубой,
- оливковый,
- бледно-желтый.
Маникюр для коротких ногтей
Наиболее практичный вариант — френч. Тренд с молочной или серой подложкой. Популярны сочетания разных текстур, например, блестящие кончики матовых ногтей.
На пике моды минимализм — достаточно нарисовать на ногтевой пластине полосочку или квадратик. Не теряют актуальности градиент.
Маникюр для длинных ногтей
Среди модных новинок интересный тренд имитации различных натуральных текстур. Дерево, драгоценные камни, мрамор, янтарь — по вкусу.
Совершенно фантастически на длинных ногтях будет выглядеть маникюр со втиркой. Благодаря этому порошку можно добиться зеркального блеска.
По материалам The Voicemag