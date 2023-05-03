Назван лучший антивозрастной российский крем для лица: не хуже корейских — зато копеечный

Какой антивозрастной крем для лица можно приобрести по доступной цене — косметическое средство должно полностью отвечать заявленным стандартам качества. Оказывается, брендовую люксовую косметику может потеснить и наш отечественный крем, который не уступает известным маркам там, где речь заходит о компонентах.
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Так, эксперты «МаркиКачества» поделились рейтингом самых лучших антивозрастных кремов с пептидами для женщин возраста 30-35 лет. Эти средства не только разглаживают морщины, но и делают овал лица более подтянутым, а кожу упругой. В тройке лидеров и отечественный крем по доступной цене.
- Золото у антивозрастного крема корейской фирмы Mizon Peptide ampoule cream. Стоимость 1100 рублей;
- Серебро у антивозрастного крема корейской фирмы Secret Key Syn-Ake. Стоимость превышает 1050 рублей;
- Бронза у антивозрастного крема российского бренда Natura Siberica Anti-Age. Стоимость 660 рублей.