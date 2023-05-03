Назван лучший антивозрастной российский крем для лица: не хуже корейских — зато копеечный

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Так, эксперты «МаркиКачества» поделились рейтингом самых лучших антивозрастных кремов с пептидами для женщин возраста 30-35 лет. Эти средства не только разглаживают морщины, но и делают овал лица более подтянутым, а кожу упругой. В тройке лидеров и отечественный крем по доступной цене.