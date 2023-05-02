Прическа на весну, которая мгновенно омолодит женщин 40+

Стилисты назвали самую модную прическу на весну с мгновенным эффектом омоложения для женщин возраста 40+. Эта стрижка позволит дамам сбросить как минимум лет 10, а то и 20. Вся хитрость в деталях.

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Хитом весенних стрижек для омоложения станет прическа с микрочелкой в стиле парижанок. Иными словами, это короткая челка длиной до середины лба. Для тех, кому такой вариант покажется слишком смелым, можно попробовать более спокойную длину — челку до бровей.

Такая челка идеально сочетается с укороченным бобом, длинными волосами или стрижкой пикси. Главный эффект в мгновенном омоложении. Дерзайте!