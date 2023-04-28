Какой оттенок волос мгновенно омолодит: без седины — работает на женщинах 40+

Стилисты по всему миру советуют женщинам 40+ без боязни менять имидж, считая, что такие перемены пойдут им только на пользу. Кроме того, парикмахеры подмечают самые распространенные ошибки, связанные с цветом волос при покраске.

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К примеру, женщинам после 40 лет крайне нежелателен контрастный белый цвет. Он придает их образу вульгарности. Серебряные и платиновые вариации делают глаза бесцветными и безжизненными.

Так какой же оттенок выбрать?

Обратите внимание на теплые тона рыжего, шоколадного, медового — они будут придавать образу гармонии и сдержанности, не оставив намека на возраст. Если проблема с сединой, пусть и ранней, можно воспользоваться следующими лайфхаками.

Для того, чтобы закрасить белесые пряди, женщины нередко обращаются к темным, глубоким краскам. Однако в итоге результат себя не оправдывает. Темные оттенки быстро вымываются. И в итоге уже через короткое время седина проявляется снова.

В этом случае лучше использовать краску с оттенком пепельного блонда. Он не только скроет серебристые пряди, но и смягчит морщинки на лице за счет освежающего цвета.