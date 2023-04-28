Эксперты назвали 5 самых стойких духов для женщин: шлейф слышен «с утра до вечера»

Топ-5 самый стойких духов. Фото: freepik.com

Мужчины слетятся как пчелы на мед.

Любой красотке хочется, чтобы аромат ее духов был слышен сутки напролет. Эксперты «МаркиКачества» отобрали пять самых стойких ароматов на весну для женщин, назвав их преимущества.

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При этом эксперты дали понять, что составленный ими рейтинг духов не является прямым советом к их покупке. В первую очередь в этом вопросе важно ориентироваться на собственный вкус и на сумму, которую вы готовы потратить. Так как в списке самых стойких ароматов духи, которые едва ли можно отнести к категории бюджетных.

Золото рейтинга у — Versace Crystal Noir. Он имеет лучший восточный аромат, по мнению исследователей.

Серебро рейтинга у — Montale Intense Cafe. Очень экономный расход.

Бронза рейтинга — Tom Ford Black Orchid. Насыщенные нотки.

На четвертом месте — Byredo Pulp. Сильный шлейф. Аромат унисекс.

Замыкает пятерку лидеров — Chanel Allure. Классический аромат. Подходит многим.

По материалам markakachestva.ru

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