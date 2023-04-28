«Старость подкралась незаметно!»: Ивлеева рассказала, как боролась с «опустившимся» лицом

Утро 28 апреля популярная телеведущая Настя Ивлеева с новостей о своем лице.

«Короче, месяц назад у меня опустилась эта часть лица (гладит себя по скулам, - Прим. авт.). Ну, не знаю, какое-то усталое лицо, вот так вот подопустилось. Это видно на некоторых видосах из 15 в 30. Я запаниковала: старость подкралась незаметно! Но это нормально, такое бывает, особенно когда много работаешь», - поведала блогер и путешественница в Telegram.

«Я, короче, не стала ничего закалывать, не побежала к косметологу. Я начала делать массажи: лимфодренажный и укрепляющий для мышц по всему лицу. Каждый день. И у меня все ушло. Нет фотки «было и стало», но сильно укрепилось лицо. Мне кажется, оно стало еще острее, чем было. Я ничего себе не закалывала, наоборот, все разрыхлилось, все гиалуроновые вколы, которые у меня были, даже ботокс со лба ушел, потому что его я тоже разминаю, все эти морщины и прочее… Короче, лицо такое подвижное, живое, классное - нравится».