Какая белорусская косметика действительно качественная: без парабенов — цена хороша

Надо отдать должное белорусской косметике, которая уже давно зарекомендовала себя на российском рынке. Эта продукция не уступает и элитным зарубежным маркам. А цена при этом приятно радует покупателей своей доступностью. И это несмотря на натуральный состав косметической продукции.

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Так, эксперты «МаркиКачества» проверили белорусскую косметику, выявив самую качественную и эффективную. Эту продукцию можно купить в России.

В топ лучшей белорусской косметики вошла марка Liv Delano — здесь и натуральный состав, и отсутствие парабенов с минеральными маслами.

Еще один бренд «Белита-Витэкс» также был высоко отмечен экспертами «МаркиКачества», как имеющий лучший ассортимент. Одним из наиболее популярных продуктов у покупательниц зрелого возраста является гипсовая моделирующая термомаска для лица, шеи и зоны декольте из серии Professional Face Care.

Средства Modum получили высокую оценку экспертов за большой набор действительно эффективных средств.

По материалам rsute.ru