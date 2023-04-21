Ирина Шейк о красоте: «Я просто научилась любить свои недостатки»

Супермодель Ирина Шейк дала большое интервью журналу Harper's Bazaar, в котором поделилась своими мыслями о женской красоте. Вот что говорит о привлекательности мировая звезда из России.
«Когда я была маленькой девочкой, я всегда восхищалась своей бабушкой. Она была моей иконой практически во всем. Она была сильной и позитивной и всегда находила для меня добрые слова. Для нее все было связано с естественной красотой. Она никогда не пользовалась косметикой и использовала для лица все, что было в холодильнике, вроде клубники или огурцов. Она всегда была такой позитивной, благодарной за каждый день и говорила: «Всегда будь собой. Будь добра к людям». Вот что такое настоящая красота».
«Меня никогда не заботило мнение других людей, даже в начале моей модельной карьеры, когда они говорили: «Боже мой, она не похожа на модель. Она не худая, она слишком сексуальная, она никогда не станет моделью». Я всегда говорила: «Нет, я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь худеть на 10 фунтов». Я не знаю, может быть, это потому, что я Козерог. Моя мама всегда говорила: «Ты такая упрямая».
«Это просто часть моей личности. Я очень занята. У нас нет няни, поэтому между попытками управлять своей карьерой, готовить, убирать, одевать мою дочь, водить ее в школу и делать все, что касается материнства, у меня нет времени на чужое мнение. С какой стати мне кликать и читать две тысячи комментариев? Я как-то не полагаюсь на них. У меня есть друзья, моя семья. Они любят меня, и я знаю, кто я. Я не даю много, много *** (мерзости, - Прим. авт.), вы знаете это слово, что люди на самом деле думают обо мне».
«Люди спрашивают: «Ты всегда была так уверена в себе?» Нет, не была. Просто я научилась любить свои недостатки. Вы должны любить все в себе».
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«Я считаю, что когда вы не чувствуете себя красивой, это просто отключение вашей внутренней энергии. Я верю в наблюдение за энергией людей. Я действительно верю в истощение энергии, даже не в физическом, а в эмоциональном плане. Очень важно уделять время себе. Неважно, 30 минут это или час, просто подключитесь обратно, прислушайтесь к своему телу и подумайте: «Почему я так себя чувствую?»
«Каждый должен найти что-то для себя. Помедитируйте, сходите в инфракрасную сауну. Просто на пять минут. Когда вы физически не чувствуете себя красивой, решение не в беге и уходе за лицом. Что-то отключается внутри, и поэтому вы чувствуете себя такой снаружи. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это, потому что, будучи моделью, ты думаешь: «О, они ожидают, что ты будешь чувствовать себя красивой и хорошо выглядеть». Нет, дело не в вашем внешнем виде - это то, что внутри вас. Вот как я воссоединялась с самой собой и пыталась чувствовать себя собранной внутри. И именно так я чувствую себя красивой снаружи».
Зарядились энергией от Ирины? Теперь пойдите и сделайте что-нибудь для себя.