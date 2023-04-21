Ирина Шейк о красоте: «Я просто научилась любить свои недостатки»

Супермодель Ирина Шейк дала большое интервью журналу Harper's Bazaar, в котором поделилась своими мыслями о женской красоте. Вот что говорит о привлекательности мировая звезда из России.

«Когда я была маленькой девочкой, я всегда восхищалась своей бабушкой. Она была моей иконой практически во всем. Она была сильной и позитивной и всегда находила для меня добрые слова. Для нее все было связано с естественной красотой. Она никогда не пользовалась косметикой и использовала для лица все, что было в холодильнике, вроде клубники или огурцов. Она всегда была такой позитивной, благодарной за каждый день и говорила: «Всегда будь собой. Будь добра к людям». Вот что такое настоящая красота».

«Меня никогда не заботило мнение других людей, даже в начале моей модельной карьеры, когда они говорили: «Боже мой, она не похожа на модель. Она не худая, она слишком сексуальная, она никогда не станет моделью». Я всегда говорила: «Нет, я не собираюсь этого делать. Я не собираюсь худеть на 10 фунтов». Я не знаю, может быть, это потому, что я Козерог. Моя мама всегда говорила: «Ты такая упрямая».

«Это просто часть моей личности. Я очень занята. У нас нет няни, поэтому между попытками управлять своей карьерой, готовить, убирать, одевать мою дочь, водить ее в школу и делать все, что касается материнства, у меня нет времени на чужое мнение. С какой стати мне кликать и читать две тысячи комментариев? Я как-то не полагаюсь на них. У меня есть друзья, моя семья. Они любят меня, и я знаю, кто я. Я не даю много, много *** (мерзости, - Прим. авт.), вы знаете это слово, что люди на самом деле думают обо мне».