«Никаких фильтров»: Вики Одинцова поделилась опытом, как лучше получаться на фотографиях

Популярного блогера и модель Вики Одинцову спросили, есть ли какой-нибудь универсальный рецепт, как всегда удачно получаться на фото.
«В первую очередь, не накладывать никаких фильтров. Мне кажется, что это уже совсем неактуально и немодно. Естественность сейчас все-таки в тренде, — ответила 29-летняя звезда соцсетей. — Скажу банальную вещь, но постарайтесь дома перед зеркалом потренироваться и попозировать, пофотографировать себя с разных сторон и таким способом найти свой удачный ракурс. А он у вас точно есть!»
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В интервью Ляйсан Утяшевой Виктория добавила, что в обычной жизни она выглядит максимально естественно: не красится и носит прямые волосы. Не пышет сексуальностью, как на модельных фотографиях, и носит толстовки. Также она рассказала, как поддерживает фигуру в форме.