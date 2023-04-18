«Никаких фильтров»: Вики Одинцова поделилась опытом, как лучше получаться на фотографиях

Вики Одинцова

Вики Одинцова. Фото: соцсети

Известная модель выступает за естественность.

Популярного блогера и модель Вики Одинцову спросили, есть ли какой-нибудь универсальный рецепт, как всегда удачно получаться на фото.

«В первую очередь, не накладывать никаких фильтров. Мне кажется, что это уже совсем неактуально и немодно. Естественность сейчас все-таки в тренде, — ответила 29-летняя звезда соцсетей. — Скажу банальную вещь, но постарайтесь дома перед зеркалом потренироваться и попозировать, пофотографировать себя с разных сторон и таким способом найти свой удачный ракурс. А он у вас точно есть!»

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В интервью Ляйсан Утяшевой Виктория добавила, что в обычной жизни она выглядит максимально естественно: не красится и носит прямые волосы. Не пышет сексуальностью, как на модельных фотографиях, и носит толстовки. Также она рассказала, как поддерживает фигуру в форме.

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