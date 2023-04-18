«Никаких фильтров»: Вики Одинцова поделилась опытом, как лучше получаться на фотографиях

Популярного блогера и модель Вики Одинцову спросили, есть ли какой-нибудь универсальный рецепт, как всегда удачно получаться на фото.

«В первую очередь, не накладывать никаких фильтров. Мне кажется, что это уже совсем неактуально и немодно. Естественность сейчас все-таки в тренде, — ответила 29-летняя звезда соцсетей. — Скажу банальную вещь, но постарайтесь дома перед зеркалом потренироваться и попозировать, пофотографировать себя с разных сторон и таким способом найти свой удачный ракурс. А он у вас точно есть!»